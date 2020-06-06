知名旅館連鎖集團「愛客發」旗下有9個旅館品牌，全盛時期年營收超過10億元，風光背後卻藏有剪不斷理還亂的經營權之爭。董事長徐豪雄去年遭總經理呂自修爆料跳票10億元，徐豪雄則反控呂自修勾結黑道「萬國幫」謀奪公司，雙方甚至在飯店內爆發嚴重衝突，全案現已進入法律程序審理中。

本刊調查，萬國幫在台灣歷史悠久，電影《艋舺》就是以此幫派的故事當作背景，多年來橫行西門町一帶，主要以賭場、地下錢莊、暴力討債等為收入來源，見到愛客發營業額驚人即想插足管理。

呂自修去年向媒體爆料，指董事長徐豪雄向多家銀行借款近10億，捲走員工2400萬元的優惠存款後人間蒸發，連薪水都發不出來，愛客發也因此被列為「拒絕往來戶」，一度爆發嚴重財務危機。

徐豪雄也不甘示弱反擊，指呂自修勾結萬國幫前角頭徐文旭謀奪經營權，自己的辦公室有小弟在把守，家人安全也備受威脅，他不得不找地方「避難」，而公司大小章都在呂的手中，所有銀行貸款、民間借貸都是呂自修負責，自己從未插手，公司經營之初確實有貸款，但他都有持續協調，絕對沒有神隱。

雙方不只透過媒體放話，徐豪雄還曾到漢口街分館想查閱發票紀錄，隨後又前往漢口街集團辦公室，並強行找來鎖匠開鎖，徐、呂2人當面交鋒爆發口角衝突，雙方也因此對簿公堂，呂自修還提告徐豪雄《強盜》、《搶奪未遂》、《強制》等罪，但檢察官審理後認為全案因股權糾紛引起，2人未涉及刑事不法，全都不起訴處分。

本刊致電愛客發多間分店，但接線人員一聽到是媒體來電就急著掛電話，也不願透露對外發言單位或管道，僅要記者留下電話，表示稍後會有專人聯絡，但至截稿前未接到回覆。

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(中時電子報)