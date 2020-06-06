轉賣口罩1片60元，遭罵黑心，賣家竟嗆，政府開放自由買賣。（圖／翻攝自PTT）

口罩1片60元被罵黑心，賣家嗆：政府開放自由買賣。（圖／翻攝自PTT）

口罩禁令解除後，不少店家開賣口罩，但有網友憤怒表示，在蝦皮上有賣家竟哄抬價格，以1片口罩60元的價格轉賣，甚至在被說「黑心」後，還反嗆，政府開放自由買賣，憑什麼說他黑心？

網友在PTT上發文分享，口罩解禁才沒幾天，就有人賣出1片60元？同樣的東西在藥局只要299元，但蝦皮上販售的盒裝口罩卻要2999元，10倍跳的價格，讓原PO不禁怒罵「黑心，沒人會跟你買的，放心」。

不料，該賣家竟然反嗆「你有事嗎？政府開放自由買賣，我花時間排隊，說人黑心，滾」然後原PO就被封鎖了，但他想一想也不無道理，畢竟switch炒成那樣也都有人買單。

貼文曝光後，引發網友熱議，「可以檢舉違反公平交易法，惡意哄抬價格，他會賠到脫褲」、「以為解禁就發大財」、「網路上不能賣醫材，這個也可以抓」、「拜託去檢舉,不然一堆人哄抬物價」、「有夠誇張的價格」。

(中時電子報)