今天氣晴朗炎熱，氣象局對花蓮、台東、台北、新北4縣市發布高溫資訊。(圖擷自氣象局)

周休二日天氣有明顯變化了！氣象局表示，周末(6日)受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區午後亦有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率！氣象專家吳德榮提醒，周日鋒面掠過北部海面，台灣受到雲系影響，仍應注意「劇烈天氣」，到周三才恢復晴朗、高溫。

氣局象表示，今天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，臺北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市盆地為黃色燈號，民眾出門請注意防曬。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，最新模式模擬顯示，明天(7日)、下周一(8日)移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率不高；但台灣仍將受到鋒面附近發展的雲系影響，有局部性陣雨或雷雨的機率；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」，需慎防雷擊、強風、瞬間大雨的發生；由於屬中小尺度的天氣變化，應繼續觀察並注意氣象局的特報。

吳德榮指出，這道鋒面下周二 (9日)就會東移，脫離台灣附近，各地天氣將轉為多雲時晴，但午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周三至周五(10至12日)暖氣團增強，各地恢復晴朗、「炎熱如夏」，最高溫又回到36度左右。

(中時電子報)