《人民日報》海外版6日在「望海樓」專欄刊登〈美國「制裁」香港將自食惡果〉專文指出，美國就涉港國安立法問題，對大陸無端指責，宣布啟動取消香港特殊待遇政策程序，對大陸及香港特區採取所謂制裁措施。這種赤裸裸插手香港事務、干涉大陸內政行徑，公然違背國際法原則和國際關係基本準則。而所謂的制裁，更是搬起石頭砸自己的腳，必將自食惡果。

文章說，美國在香港有著巨大的經濟利益。一旦取消香港的獨立關稅區地位，首當其衝的便是美國在港企業，它們從香港獲取的諸多利益必將顯著受損。美國關心的根本不是香港的民主自由，也不是香港的穩定繁榮。在美國一些政客眼中，香港從來就是遏制大陸發展的一張牌，他們的所作所為從來不是真心為香港好。

文章表示，事實上，美國並不具備制裁香港的「關鍵牌」。即便美國當真單方面取消對港獨立關稅待遇，實際影響也非常有限，不會對香港經濟民生造成重大破壞。每年在香港當地生產並出口到美國市場的貨物，只占香港本地製造業的不到2％，價值僅有37億港元，占香港總出口量不到0.1％。

香港也已做好預案和充分準備，有信心應對美國的所謂制裁。背靠大陸的巨大優勢，才是香港未來實現更大發展的底氣。

文章稱，涉港國安立法得到香港社會主流民意廣泛支援。大陸十三屆全國人大三次會議以絕對高票通過有關決定，更展現出包括香港同胞在內14億大陸人民維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定和「一國兩制」行穩致遠的共同心願。反中亂港分子困獸猶鬥，為美國揚言「制裁」欣喜若狂。他們禍港求榮的醜行，更加說明涉港國安立法的迫切性和必要性。

文章強調，香港取得今日成就，源自幾代香港市民篳路藍縷的打拚，源自大陸提供的堅強後盾，從來不是任何外國恩賜和施捨的。美國對香港事務的霸權主義行徑，不僅無益於自身，更阻擋不了香港發展大勢。如果美國執意損害大陸利益，大陸必將採取一切必要措施予以堅決回擊和反制。

(中時 )