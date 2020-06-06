在疫情爆發前，美國總統川普被預期躺著選都當選。但距大選僅剩不到半年的現在，最新民調顯示，篤定代表民主黨出馬的前副總統拜登，在全美和多個搖擺州支持率都超越川普，顯示川普選情告急。由於美國總統大選，也攸關台灣未來走向，許多網友也非常關切美大選民調走勢。

2020年美國總統大選11月3日投票，但據有線電視新聞網（CNN）4日的民調分析，美國新冠肺炎尚未平息，卻又爆發明尼蘇達州黑人遭到白人警察暴力執法致死，導致全美發生激烈示威事件，讓追求連任的川普選情陷入極大危機之中。

據CNN報導，在「搖擺州」（swing states）的民調，川普的支持度都輸給了拜登。在亞利桑納州（Arizona），拜登以46%支持率領先川普的42%；拜登在俄亥俄州（Ohio）以45%領先川普的43%；在威斯康辛州（Wisconsin），拜登以49%領先川普的40%；德州（Texas）則是川普以44%領先拜登的43%，兩人僅差一個百分點。CNN直言，這個結果對川普來說非常糟（Really bad）。

(中時電子報)