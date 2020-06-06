今年31歲的前明星投手哈維(Matt Harvey)陷入英雄末路，他去年7月被天使隊釋出。運動家8月以小聯盟合約把他簽去，但擠不上大聯盟，於11月離去，如今只能寄望海外職棒，目前他正考慮韓職(KBO)。

哈維是先發投手，2013年以2.27自責分率獲得國聯賽揚獎票選第4，當時他才24歲。由於他效力紐約大都會又與漫畫人物撞名，綽號「高譚市黑暗騎士」「大人物」，他2014年韌帶手術報銷之後，隔年還獲得「東山再起獎」。可惜2016年他深受「胸廓出口症候群」所苦，球威全失。

美媒《紐約郵報》掌握最新消息，哈維是超級經紀人波拉斯(Scott Boras)的客戶，波拉斯的人馬正與韓職球隊接觸。雖然還沒有眉目，但總是個機會，韓職每隊允許3位洋將，其中洋投上限為2名。

哈維說：「我10年來都沒失業過。」他感覺身體好多了。不過今年2月他去藍鳥隊練球，未獲球團注意，重返大聯盟希望渺茫。若韓職也沒談成，他或許可考慮中華職棒。

(中時電子報)