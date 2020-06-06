30多歲的楊先生平時很愛喝手搖飲料，也愛吃海鮮食物，一次和朋友聚餐時狂剋了20隻蝦子，當大家準備回家的時候，他突然感覺雙腳一陣劇痛，更嚴重的是無法站立，直到店家打烊趕人，不得已才忍著疼痛離開。到急診檢查確診為痛風，經藥物治療後並調整飲食，4個月之後尿酸值恢復標準。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主任周哲毅表示，痛風是一種急性疾病，正常狀況下尿酸會於血液中分解，經過腎臟和腸胃道排出體外；但若是攝取太多高普林的食物、身體新陳代謝增加或腎臟功能變差，而使得尿酸不易排泄時，就會導致尿酸在血液中不斷累積，繼而形成尿酸鹽結晶堆集於關節腔內，使關節發炎腫脹，嚴重時更會造成關節變形。

至於痛風的高危險群呢？周哲毅指出，痛風好發於30至50歲的男性，或是停經後的婦女，通常會在半夜或清晨時發作，因此，患者會於睡夢中感到關節突然劇痛而驚醒，此時關節會變得紅、腫、熱、痛，通常要經過一段時間之後才會逐漸消退。

造成尿酸偏高的原因包括遺傳、慢性腎臟病、大量食用含普林食物，和服用利尿劑、抗排斥藥物的患者，除了調整飲食之外，有些患者會透過提升運動量，試圖讓尿酸值下降，但若高尿酸血症患者在運動過程中，沒有攝取足夠水份，很容易因為脫水反而增加疾病發生的風險，千萬不可不慎。

最後周哲毅提醒，痛風患者平時就要多喝水，並減少食用含糖飲料、醬料，節制攝取紅肉、內臟、海鮮、酒精等高普林食物，還要做好控制體重並配合醫囑按時服藥。即便尿酸值已經下降且穩定一段時間之後，還是得由醫師評估是否減少藥量，才能確保尿酸值維持穩定，避免痛風再度發作。

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(中時電子報)