關鍵字：局勢紛亂，陸美摩擦，批評─建設性對話，動盪，不確定性，積極信號，甩鍋大陸，經濟體，歐盟，輪值主席國

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院常務副院長、德語學院教授王建斌6日在陸媒《環球時報》撰文指出，德國總理梅克爾在近一兩年來多次強調的立場稱，越是在世界局勢紛亂、陸美摩擦加劇的時候，越要和大陸構建開放的、批評─建設性的對話。這是在世界陷入動盪和充滿不確定性的時期，梅克爾釋放了積極信號。

文章表示，在美國政府甩鍋大陸，加大在各領域與大陸的對抗後，世界其他主要經濟體如何站位，成為討論話題。在這樣的背景下，歐盟對陸採取什麼態度、7月1日起擔任歐盟輪值主席國的德國採取何種立場，成為世人關注焦點。

王建斌分析，德國總理梅克爾日前在德國阿登納基金會舉辦「德國擔任歐盟輪值主席期間的外交及安全政策」研討會上做主題發言，對德國擔任歐盟輪值主席期間的工作重點及對陸關係做了闡述，從中可以看出一些端倪。

首先，梅克爾強調新冠疫情徹底改變了世界，當前歐盟的工作也不得不把疫情防控置於中心位置。

其次，歐盟對內應防控好疫情、恢復經濟，促使歐洲經濟朝著碳中和的方向發展，大力推進數位化。

第三，將對大陸關係置於接下來雙邊關係工作之首。梅克爾明確提到，對陸關係是德國擔任輪值主席期間的工作重點，「歐盟對積極塑造對陸合作抱有巨大戰略興趣」。

對於大陸崛起的認知，梅克爾說：「我們要理解，中國在人類2000年歷史中一直是世界的領跑者，只是在過去的200年中有些落後，中國現在要重新回歸自己原有的位置，這種競爭我們要面對。」

文章指出，關於陸歐關係發展，梅克爾在4個方面寄予厚望：一是達成陸歐投資協定；二是通過碳排放交易體系合作，促進全球氣候保護；三是促進全球衛生健康合作，改進全球疫病透明度標準；四是加強陸歐雙方對非合作協調，建立促進非洲可持續發展的標準。

王建斌引述聯邦德國首任總理艾德諾，在談到歐洲統一的問題時曾指出：「歐洲統一最初是少數人的夢想，後來成為眾多人的希望，今天它是我們所有人的必須。」陸歐合作也是如此。陸歐關係不僅事關大陸和歐盟各自的發展，還對世界政治經濟格局發展產生重大影響。

文章提到，6月3日大陸國家主席習近平與梅克爾通電話表示，願同德方和歐盟方面加強戰略合作，堅持多邊主義，應對全球挑戰，共同為不確定的世界增加確定性。當前全球化遭遇逆流，貿易保護主義重新抬頭，民粹主義氾濫，新冠疫情重創世界經濟並為人類健康帶來巨大威脅，全球治理赤字凸顯，推動陸歐合作比以往任何時候都顯得迫切和必需。

(中時 )