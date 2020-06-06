台中豐原區今早發生溺水事件，一名67歲林女坐在源豐路圳溝邊，有民眾發現她疑似要輕生緊急報案，消防人員到場後不見人影，並擴大尋找，幾分鐘後在下游發現她已無生命徵象，緊急送豐原醫院搶救，目前送加護病房觀察中，警方正在調查落水原因。
台中市消防局指出，早上6時44分獲報，豐原區源豐路對面圳溝邊，有一位婆婆坐在圳溝上，疑似想輕生、狀況未明，立即派遣豐原分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、人員12名，由小隊長葉文閔帶隊前往搶救。
消防人員到場後未發現疑似輕生者，並擴大搜尋中，後來在下游處圳溝內發現患者，搶救上岸發現已無生命徵象，緊急送豐原醫院救治。
豐原醫院表示，女患者經搶救後生命徵象微弱，目前已送加護病房觀察中。
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