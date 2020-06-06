前國民黨立委孫大千貼出一張圖諷刺總統蔡英文。(擷取自孫大千臉書)

鐵路警察李承翰被刺死案，被告一審獲判無罪後，李承翰的父親因此深受打擊，日前病逝。對此，前國民黨立委孫大千貼出一張圖諷刺總統蔡英文，並表示李承翰的悲劇發生時，政府就說要修法，現在連他的父親也因為悲憤而離開人世，政府還是說要修法，「民進黨在立法院不是絕對多數嗎？修個法有這麼難嗎？」

李承翰父親病逝引發外界關注，更使司法改革議題再度搬上檯面。國民黨文傳會主委王育敏昨表示，制度無法保障警察安全，司法無法還給被害人正義，令人痛心。王育敏說，當前司法審判的失衡，讓公理正義的伸張無法符合社會期待，也導致被害這家庭二度傷害的憾事不斷重演，呼籲蔡政府儘速推動司法改革的進程。

孫大千也在臉書表示，蔡英文真的能讓台灣人民享有最基本的「免於恐懼的自由」嗎？看到李承翰父親的不幸事件，民眾現在心中最關心的，不是蔡英文說了什麼話，而是到底蔡英文做了什麼事？

他指出，和小燈泡說好的「社會安全網」，到現在「只聞樓梯響，不見人下來」，結果，一個個隨機殺人事件頻繁發生，一個又一個的無辜家庭破碎哭泣。孫認為，每次法官做出恐龍判決時，就說要推動「司法改革」來安撫民心，推卸責任，蔡英文選舉時最引以為傲的政績不就是「司法改革」嗎？為什麼開了這麼多次的會議，改革改這麼多年，最後仍沒有辦法改變恐龍法官和杜絕恐龍判決？

孫感嘆表示，李承翰的悲劇發生時，政府就說要修法。現在連他的父親也因為悲憤而離開人世，政府還是說要修法。民進黨在立法院不是絕對多數嗎？修個法有這麼難嗎？蔡英文到底做了什麼？孫也貼出一張寫著蔡英文承諾的社會安全網以及現實的社會安全網對比來諷刺蔡。

(中時電子報)