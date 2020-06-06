前任捷克議長柯加洛（Jaroslav Kubera）疑似因大陸施壓「不得訪台」之下而猝死，引起關注。對此，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，正因北京再三阻擾前議長訪台，反而增強他訪台意願，預計今年秋天成行，若成真將是有史以來訪台層級最高的捷克官員。

根據當地媒體「反映」（Reflex）報導，維特齊已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，強調會在任期結束前以捷克參議院議長的身分正式率團訪台，屆時將詳細說明訪台的規劃，預計今年秋天成行。

柯加洛表示，雖然捷克總統齊曼（Milos Zeman）與中國大陸國家主席習近平關係密切，是外界公認的有陸元首之一，維特齊坦承，他與齊曼對於訪台意見不同，且確實可能對在大陸經營的捷克企業造成傷害。不過他也以已過世的前總統哈維爾（Vaclav Havel）為例，強調捷克代表的還有自豪、自由、獨立等無形價值，他打算此次訪台行程，向台學習。

維特齊出訪台灣也符合捷克社會的期待。根據捷克電台（Czech Radio）2月公布的民調，多達2/3的捷克民眾表示即使大陸反對，仍支持與台灣深化關係。捷克參議院上個月也以50比1的壓倒性票數通過決議，支持議長率團訪問台灣。

(中時電子報)