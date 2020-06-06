我是一名護理長，看著醫院的病患來來去去，當然深知健康的重要性，但長久以來只專心在照顧患者，卻忘了要關心自己的健康，要不是女兒幫我安排此次健檢，發現肺部異常，沒有癌症家族史、不抽菸也沒有任何症狀的我，怎麼想都想不到自己就是位癌症患者。

57歲的湯姓護理長，從事醫療工作數十年，坦言自己對於健康的態度，嘴巴上雖說相當重視，卻忽略了現代人面對疾病該有的「預防勝於治療」的觀念，與大多民眾的想法相同，覺得身體沒有不適狀況就不需特別去看醫生或進行身體檢查。

湯姓護理長說，去年底孝順的女兒為自己安排健檢，利用肺部低劑量電腦斷層（LDCT）掃描，影像清晰看見右上肺葉及左上肺葉有數處邊緣不規則的結節陰影，並在左上肺葉及右上肺葉各有1顆明顯且結構紮實的毛玻璃病灶，大小皆約1公分左右。

後續確診為肺腺癌第零期(原位癌)，所幸發現得很早且無任何轉移現象，只要透過手術治療，存活率將近100％。

說老實話，這次的健檢真的是拗不過女兒才來，卻讓我了解健檢只做基礎檢查根本不夠，有些疾病是必需要靠高端影像檢查才能夠抓出早期的病灶。

「肺癌」在過去的認知，想到肺部檢查就是直接聯想到胸腔X光檢查，但X光檢查的偵測敏感度較低劑量電腦斷層差，肺腺癌在早期沒有明顯症狀，自己就是屬於無症狀的典型案例。還好發現得早，讓我不用經歷化療的痛苦過程。

根據衛福部國健署統計的2016年國人癌症登記年報及2018年國人十大死因報告，在這兩份資料中可以看出一項端倪，肺癌的發生率雖非第一，卻是國人癌症死亡排行第一位。

為何肺癌的發生率及死亡率在統計排名上為何會有落差？北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師解釋，主要的原因在於肺癌的早期沒有明顯症狀及特異性。肺癌的症狀可能會有慢性咳嗽、胸悶、胸痛等與常見肺部疾病相似，以致容易被忽略，部分肺癌患者在早期甚至完全沒有任何不適感，等到已出現明顯症狀，如咳血或是咳痰帶血，這時候肺癌可能已發展至晚期，錯失早期黃金治療時間。

以國人最常見罹患肺癌的種類－「肺腺癌」舉例，從肺癌發展期別預估五年存活率就可看出「及早發現肺癌是存活的重要關鍵」，肺腺癌第一期的五年存活率約60～80％、第二期的五年存活率約30～50％、第三期的存活率已不到一半約20～30％、到了第四期的五年存活率僅餘5～10％。

在台灣有70％～80％肺癌患者在發現罹患肺癌時已發展成第三期或第四期，這也是為何「肺癌」在癌症死亡排行如此之高的原因，安排定期肺部篩檢以及篩檢工具上的選擇也是早期發現肺癌重要的因素。

蔡聰聰特別提醒，根據過往統計肺腺癌患者的女性約有九成都無吸菸習慣，男性患者約三至四成也無抽菸史。有家族史、抽菸習慣、常處二手菸、工業化學環境、環境空污或家庭煮婦長期處於油煙排放不佳的烹飪環境都是誘發肺腺癌的危險因素。最重要的是，肺腺癌好發於40歲以上且女性較多，建議在40歲開始除了每2～3年安排全身健康檢查，也別忘安排肺部檢查。

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(中時電子報)