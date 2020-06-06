雖然今天是罷韓投票日，但高雄市長韓國瑜一早仍拚市政，赴美濃視察木瓜園。

韓國瑜關心木瓜銷售。針對今天罷韓結果，韓國瑜均不回應，只連聲說好，並說「先去吃個早餐」，還問媒體記者約「要不要一起吃中餐」？

韓國瑜到美濃視察。

(中時電子報)