身為這次美國明尼蘇達州遭到白人警察暴力致死的黑人喬治佛洛伊德好友，前NBA球星史蒂芬傑克生可說是示威抗議領袖之一，他在最新曝光的影片當中，把矛頭對準美國總統川普，「這段訊息是為了川普準備的，不要再提我兄弟名字！」

會讓史蒂芬傑克生如此憤怒的主因，在於川普最近談到了喬治佛洛伊德，更認為佛洛伊德替美國種族平等帶來很大影響，但聽在史蒂芬傑克生耳裡格外刺耳，畢竟他跟喬治佛洛伊德從小都在德州長大，兩人之間關係更如同「雙胞胎兄弟」。

「你看到整個世界是如何站在一起的嗎？手牽著手、種族連著種族，每一個人都為了愛站了出來，」史蒂芬傑克生說，「50個州、18個國家，這就是我和我的兄弟佛洛伊德做的事情，現在我們最想要做的事情，就是讓你趕緊離開白宮。」

史蒂芬傑克生最後更嗆聲，「我現在要給你一個承諾，等到11月份來臨的時候，你將不會留在白宮，你不會在競選中連任，我現在就可以告訴你這些！」或許他並非危言聳聽，畢竟當前川普支持率受到新冠疫情與反種族歧視遊行跌到谷底。

(中時 )