農民搶曬場！正值花生採收期，曬場一地難求，農民紛圈道路曝曬，卻被民眾檢舉影響交通遭警方取締，雲林縣虎尾鎮公所因而統一替農民申請路權，分布在14里、共30處地點、路段，總長約12公里，面積約9萬9000平方公尺（約為3萬坪），即日起到6月24日，讓農民可以安心曬好曬滿。

虎尾鎮長丁學忠5日到頂溪里志豪鍋爐公司外道路告訴農民這個好消息時，正在曬花生的陳景旗直呼「太好了，這樣就不必煩惱警察又來趕！」

丁學忠說，農民在道路上曬花生，常被檢舉影響交通遭警察取締，鎮公所為農民統一申請使用路權，方便農民，警察也不用疲於奔命。

農民張永新指出，過去農村泰半是三合院，家家戶戶都有院埕可當曬場，如今舊式房院漸少，可以曬農作物的場地也跟著寥寥無幾，許多農民不懂申請路權便曬起來，公所統一為大家申請，便利很多。鎮公所民政課長吳學賢表示，路權申請路段分布在頂溪、三合等14里共30處地點、路段，總長約12公里，面積9萬9000平方公尺，除提供交通錐、警示燈等，也商請警方及社區巡守隊加強巡邏，避免宵小竊取及防範交通事故。即日起至6月24日，要曬花生的農民可至公所農經課申請，若有進一步需求，公所可以再延長申請路權1個月，農民不用再擔心違法使用的問題。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)