宜蘭大學5日驚傳一聲巨響，讓學校附近民眾嚇了一大跳，以為校園內發生意外事故，經進一步查明後，是學校土木系實驗室1台烘箱（乾燥機）疑似溫度過高爆炸起火，火勢立即被撲滅，但仍造成1名學生受傷，送醫救治後幸無生命危險。

昨天下午1時40分左右，宜蘭大學校園內突然傳出一聲巨響，讓附近居民一陣驚嚇，在學校內的師生、員工也紛紛趕往傳出爆炸聲的地點查看，宜蘭縣消防局勤指中心接獲報案電話後，立即出動人車前往學校救災。

救災人員趕抵現場後，發現學校人員已先行展開滅火，救災人員隨即再拉出一條水線將殘火完全撲滅，現場有1名學生胸悶不適，立即送往陽大醫院診治。

宜蘭大學主祕吳中峻表示，這起事故原因是建築研究所實驗室內1台烘箱，疑似因為溫度過高導致爆炸，據初步了解，當時有學生正在做瀝青相關實驗，而在這起意外中受到嗆傷及灼傷的是建築研究所3年級王姓學生，但王同學是因為機器操作不慎，或正巧經過而受到波及，還需進一步了解；至於爆炸原因則交由消防局人員鑑定釐清。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)