真是ㄧ波未平ㄧ波又起!紙風車劇團受昔日新冠肺炎疫情影響，票房近5個月皆無收入。卻也在今日(6)凌晨因廠房大火吞噬損失更為慘重。紙風車執行長李永豐表示，此廠火勢預估損失5000萬以上，現場1名技術經理全身2度灼傷，已緊急送醫搶救。

紙風車劇團位於新北市八里的布景工廠，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀，如今只能在影片裡看見工廠之前的模樣。（摘自YouTube）

新冠肺炎猖狂，近期台灣才將災情控制在內，紙風車劇團也不例外卻因疫情關係，毫無任何票房收入，導致多數優秀表演人才紛紛出走，劇團面臨倒閉危急。日前，紙風車才嘗試以網媒經營方式推出「紙風車返笑日」，希望透過社群平台將紙本車劇團原有的表演活力，不受疫情影響能夠持續運行劇團內部經營，讓藝文工作者能重返工作崗位上，不料卻在今日凌晨紙風車劇團發生2度危機。

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬。右起為紙風車文教基金會執行長李永豐、副執行長張敏宜。（杜宜諳攝）

據了解，凌晨的廠房大火已於凌晨1點45分火勢已被消防隊控制，3點18分時撲滅火勢，燃燒面積約2300平方公尺，現場一名工廠經理(男、約40歲)逃生時四肢2度9%燙傷，已緊急送淡水馬偕醫院。本次大火救援，新北消防局共計派遣2大隊1中隊10分隊、42車118名消防人員到場救援。

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀。為防悶燒，需做拆除。右一為紙風車劇團團長任建誠。（杜宜諳攝）

本以為新冠疫情風波危機已過，劇團財務窘境能逐漸明朗，卻因廠房大火跌到谷底。李永豐說明，雖然2度遭遇艱辛，為了不使得期待已久的小朋友們們失望，將會勇以面對排除ㄧ切狀況，感緊將道具重製而出。李永豐進一步表示，絕對會堅強面對此次危機，不食言與小朋友們的承諾。

(中時電子報)