股神巴菲特在5月的股東會上，表示自己犯了錯，並透漏已經出脫美國四大航空，不過就在巴菲特賣掉後，受到疫情回穩各地解封，航空股近期竟然出現飆漲行情，也讓許多人開始戲稱股神這次是不是跌落神壇，就連美國總統川普最新也放箭，「巴菲特砍掉航空股才是真的犯了錯！」

CNBC報導，美國5月失業率大幅優於市場預期，激勵美股飆漲逾8百點，川普先在記者會上宣揚，令人驚訝的就業增長，成就美國有史以來最大的一次復甦；隨即，川普也冷不防的對巴菲特放箭，提到股神一生都在做正確的決定，我很尊重這樣的人，不過這次他們犯錯了，他們應該保留航空股，因為該類股昨(5日)起飛了。

由於就業報到捎來復甦喜訊，美股昨天漲勢爆發，其中，航空股表現更是驚人，光是美國航空就上漲21%，聯合航空飆16.8%、達美也收漲逾10%，不難看出資金蜂擁情況。

不過，報導中也提醒，儘管近期航空股表現亮眼，但能否回到疫情爆發前的水平還是個未知數，以長線來看，這些股票是不是良好的投資，巴菲特是否真的做錯，都還有得觀察。

(中時電子報)