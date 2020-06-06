紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨發生大火，劇團心血付之一炬，引起各界關注，不少網友也感到惋惜。不過令人意外的是，竟也有網友討論的是與大火無關的紙風車「政治立場」，但也有人認為不應該拿別人的傷心事做文章，並出言反擊幸災樂禍的網友。

消防隊獲報報後，共計派遣2大隊1中隊10分隊、42車118名消防人員到場救援。新北市消防局表示，經過數小時灌救，火勢獲得控制，現場一名工廠經理受到輕傷，已緊急送淡水馬偕醫院。不過，存放在工作室內的道具、服裝等物資全都付之一炬，讓紙風車劇團損失慘重。

不過，紙風車劇團除了因為這次惡火受到外界關注之外，其政治立場也意外成為網友討論話題。有網友在PTT上留言說，「新北耶，柯P不用負責嗎」、「趕快噓一下小央不然會被打成綠共」、「是不是還會有旗下的保險公司，汽車旅館，百貨公司，棒球場？」，但也有網友表示關心並反擊幸災樂禍的網友，「Rip」、「有沒有保火險？」、「這真的傷心」、「造口業是三小，拿人不幸去嘴很厲害?」

(中時電子報)