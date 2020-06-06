大陸四川日前偵破一起懸案！14年前一名18歲劉姓少女，遭性侵殺害陳屍農田，凶手竟然是她的表弟，當年犯案時僅14歲。

案發當天，劉女1人走在偏僻小道，其表弟見有機有乘，便對表姊的頭壓進水田裡，窒息後就脫衣性侵。事發幾天後，劉女被人發現陳屍在距家200公尺的農田裡，因赤身裸體，檢警判斷是赴宴途中遇害遭性侵，但家人從沒想過凶手是死者的表弟。

據《紅星新聞》報導，警方曾成立專案組緝兇，卻始終不到兇手，死者的母親淚訴，女兒遇害後幾乎每晚都夢到女兒跟她說：「有人從後面勒我脖子、捂住嘴巴，我喊不出來。」。

當年案發後，當地警方對外來人員進行排查，卻查無線索，直到2017年轉變方向，改對本地村民調查，結果發現28歲的楊姓村民涉嫌重大。經調查，楊男犯案時才14歲，是被害人的表弟，更令受害人家屬難以接受的是，案發後10多年來，兩家人還經常相互走動，從未懷疑殺女凶手是侄子，「他隱藏得太深了……。」。

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(中時電子報)