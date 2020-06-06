台灣大學今(6)日舉行畢業典禮，校長管中閔在致詞時提到，疫情以及中美對抗，或許將使延續近30年的全球化浪潮，至此劃下句點，他引用網媒「關鍵評論」5年前的一篇文章，期勉學子，除了要具備IQ與EQ，還需要重視「文化智商 (cultural quotient, CQ)，而CQ衡量的是對不同文化的理解能力，以及相互接納適應的能力。

「今年，我們一起經歷了一個非常不一樣的春天」，管中閔提到，當WHO在5個月前宣布發現新型病毒時，甚至在1月21 日我國出現第一個確診病例時，絕大多數人都不曾想到，一場即將席捲全球的傳染病已經迫在眉睫。

管中閔說：「隨著疫情發展，我們的開學日被推遲了」，校園的活動與進出受到許多限制，課程也紛紛轉為遠距（線上）教學。即使目前國內疫情已趨和緩，還是得遵循防疫規定，縮小畢業典禮的規模；對於無法到場參與畢業典禮的同學，家長和師長們，衷心感到抱歉。

管中閔指出，在這段特殊時期，校內所有同仁都積極投入防疫工作。台大安置了大批需要居家檢疫的同學，啟動海外同學的安心就學方案，也妥善布置各館舍與校園的防疫管制。此外，老師們準備遠距教學，同學們也都能全力配合防疫措施。我們校園至今沒有出現防疫缺口，教學，研究和行政都井然有序的進行；這是所有台大人共同努力的結果。

管中閔也說，不僅如此，許多校內老師更積極參與政府的防疫工作，投入病毒快篩和疫苗的研發；還有同仁發展了新的防疫設備（如防疫一號），而且開放給社會自由使用。「我很高興看到，我們展現了一個在困難時期仍然緊密團結，並且與社會共同抗疫的台大。」

管中閔提到，大家一定注意到，這場疫情已經開始改變我們的行為模式與社會形態。許多產業受到衝擊，特別是需要面對面接觸的行業；而未來，遠距上班和遠距學習將成為新常態。

管中閔說：「我以前總在不同演講（包括去年的畢業典禮）提醒大家，這個世界正以驚人的速度改變。如今疫情讓許多預期的改變成為現實，而這正是大家畢業後將要面對的新世界。」

面對後疫情時代，管中閔提到，有兩點想法提供給大家參考。當我們戴上口罩，避免與其他人接觸時，我們也正在拉開人與人之間的距離，甚至區域與區域之間的距離。而實體距離帶來心理疏離，也引發更多猜忌和不安。在這個時刻，我希望大家不要忘記關心他人，關懷社會，並且永保這樣的熱情。藉由這些關心與關懷縮短彼此間的心理距離，讓我們的社會仍能緊密連結。

管中閔說，將第一個想法擴充與深化，是我想講的第二點。由於當前國際（如中美之間）呈現相互對抗的情勢，各國也因疫情而紛紛封閉邊境，許多人認為，這或許將使延續近30年的全球化浪潮，至此劃下句點。

「但我的想法不是如此」，管中閔認為，在資訊科技的推動下，全球化這個趨勢不會改變。國際秩序可能重組，國際經濟重心可能移動，這些調整將改變全球化的樣貌，卻不會阻止全球化繼續發展。換言之，各位同學畢業後，仍將面對全球化的挑戰。

管中閔說，「這就回到了老生常談的議題：對於全球化我們該有什麼樣的準備？」網媒「關鍵評論」5年前一篇文章（作者 Yixian）中有段怵目驚心的話：「台灣人對於這個世界沒有什麼概念，對於種族也一概不知，對歧視一點都不敏感。但我們歧視起人來一點都不手軟。」歧視的根本原因在於缺乏對不同種族，宗教，性別等所有人的關懷，以及對各種文化的理解尊重。作者於是強調，除了 IQ 與 EQ 之外，我們還需要重視文化智商 (cultural quotient, CQ)。

管中閔提到，CQ 衡量的是對於不同文化的理解能力，以及相互接納適應的能力。面對全球化趨勢，我們該重視的不僅是工具性的「說好外語」或技術面的「國際競爭力」而已，還要具備欣賞不同文化，與不同文化自然相處，水乳交融的能力。唯有這樣，我們才能在全球化中找到自己的位置，乃至成為引領趨勢的人。

管中閔最後說，在大家即將畢業的時刻，我謹以「常保熱情關懷，培養文化智商」這兩句送給所有畢業同學。

(旺報 )