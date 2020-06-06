岸巡和金防部未爆彈處理小組火速移除，虛驚一場而已。（民眾提供）

軍方進一步檢視，這枚燃燒雷沒有引爆裝置，已不具危險性。（民眾提供）

岸巡和金防部未爆彈處理小組火速移除，虛驚一場而已。（民眾提供）

兩岸高度軍事對峙期間，金門群島海岸密集佈雷。圖為常見的人員殺傷雷之一。（李金生攝）

金門昔日遍布雷區，海岸到處可見警告牌。（李金生攝）

金門海岸風光旖旎浪漫，卻因早年全線佈雷而讓人步步驚魂，小金門1位民眾昨天在紅土溝海灘散步，就發現1枚鏽蝕的大型未爆彈，〈金防部未爆彈處理小組〉證實是殺傷範圍可達4座以上籃球場的燃燒雷，已緊急移除現場，攜回隊部進一步銷毀處理。

兩岸高度軍事對峙期間，金門群島海岸遍布雷區，2006年在金門縣籍立委吳成典等人的大力推動下，立法院通過「殺傷性地雷管制條例」後，國軍即展開委商排雷作業，並在次年4月由陸軍成立金門排雷大隊，針對全島154處，總面積306萬962平方公尺的雷區執行作業，迄2013年5月底全部完成，共清除和銷毀各式雷彈計9萬5806枚，同年6月解除公告佈雷區域，向國際宣示金門成為「無雷島」。

但昔日讓人步步驚魂的海岸雷區，至今仍偶有零星未爆雷、彈出土，昨天傍晚小金門1位民眾在離岸約100公尺處的紅土溝海灘散步，就發現1枚重磅未爆彈，岸巡小金門安檢所據報封鎖現場，暫時移置水泥掩體內後，火速通報金防部未爆彈處理小組。

該小組證實是美造燃燒雷，長約120公分重200餘公斤，研判是2次世界大戰以後的產物，至今逾50年歷史，爆炸殺傷半徑約100公尺，擴散可達250公尺，威力十分驚人。

軍方進一步檢視，這枚燃燒雷沒有引爆裝置，已不具危險性。現場依標準作業程序攜回處理，虛驚一場而已。

(中時 )