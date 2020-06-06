行政院宣布三倍券將於7月15日上路，交通部規畫的「安心國旅補助」則預定7月1日上路，並表態可搭配三倍券使用，等於增加優惠幅度。不過政府對於國內觀光業者的紓困，看在前綠委沈富雄眼裡，直言如果繼續讓衛福部長陳時中統治台灣，那台灣就完蛋了！

對於政府推行國旅，沈富雄表示，國旅跟國際旅遊是兩回事，他覺得現在航空、住宿啊這些都非常慘，因為他們手上所有的現金流大概撐不過3個月，那政府國旅在怎麼鼓勵，都救不了這些人。

沈富雄更表示，且國旅業者的主管是交通部，他們怕交通部，交通部怕陳時中。如果繼續讓陳時中統治台灣，那台灣就完蛋了！

同台的資深媒體人尹乃菁指出，陳時中一開始把國內觀光等產業管得很嚴，其實旅遊業者就很無奈，他們既不敢在媒體面前講出不同的聲音，現在私下連抱怨都不太敢，就很怕傳出來之後，會使得政府更向補助和計畫都少了他們一份，所以旅遊業者也是啞巴吃黃連，有苦說不出。

(中時電子報)