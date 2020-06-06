陳冠榮強調，未來交給命運決定，目前先把醫師、學生的身份顧好。（袁庭堯攝）

李佾潔說，希望這段時間以來的努力，對高雄有正面的意義。（袁庭堯攝）

投票所開放投票前，進行票匭清空確認的工作。（袁庭堯攝）

罷免投票日一早，罷韓團體再次齊聚信心喊話。罷韓行動法定領銜人陳冠榮在前鎮區竹西里率先投下罷免票，投票過程因為不熟悉路線一度走錯。陳冠榮強調，不管投票結果如何，所有人都應該準備迎接屬於高雄人的勝利

原定八點投票前、罷韓團體要再度合體發表感言，但台灣基進新聞輿情部副主任張博洋疑似連日來睡眠不足、太過勞累而缺席。公民割草行動發起人李佾潔、Wecare高雄召集人尹立特地起個大早，陪伴陳冠榮投票。

陳冠榮表示，罷韓團體4人、所有志工、高雄人克服許多困難、終於走到現在，希望今天可以迎接一個開心、嶄新的未來。

陳冠榮說，從2018年市長選舉以來，社會已造成許多對立與撕裂，不管是哪一方的政治人物都不會來幫忙彌補。家庭裂縫、世代對立，要靠大家勇敢站出來、自己面對彌補。不管今天投票結果如何，獲得最終大勝利的還是高雄人，所有人都應該準備迎接屬於高雄人的勝利。

尹立強調，在民主國家，投票是再正常不過的事情。選舉罷免過程難免立場不同，但最終仍應「服從多數、尊重少數」。不管最後結果如何，都會尊重高雄人的決定，接受結果。

「希望韓市長得到應該有的評價。」李佾潔痛批韓國瑜前一晚釋出的感謝市府團隊短片，希望韓國瑜不要再把自己和市府團隊綁在一起。李佾潔強調，罷韓團體對市府團隊沒有太大的意見，能理解基層公務員的認真與辛苦。李佾潔還說，「尊重民主選舉的結果」是每個人基本的氣度和素養，不用刻意強調。

「爸爸媽媽永遠都是愛小孩、站在小孩那一邊的...」陳冠榮坦言，自己與父母之間，彼此一直以來都有隔閡甚至不瞭解。也可能因為父母年紀大，有些堅持，顏面也放不下。但陳冠榮呼籲，年輕一輩應該主動釋出善意，拿出勇氣、主動擁抱父母，用親情填補這段期間造成的裂縫。

投完票，陳冠榮表示要立刻北上至政大完成EMBA學業的報告。報告結束後會立刻趕回高雄參與總部開票晚會。罷免行動終告落幕，陳冠榮也鼓勵民眾投完票之後，多多外出消費，甚至可以趁疫情趨緩，去墾丁、澎湖、綠島等景點旅遊。

陳冠榮表示，自己因為參與罷韓行動，長久以來每天都睡不到幾小時，只能在跑行程的空擋找時間休息。罷韓結束之後，會專心把學業完成，好好工作賺錢。

「未來就讓命運去決定吧」對於政治，陳冠榮表示，從前身兼高雄氣爆自救會長一職，到現在擔任罷韓行動法定領銜人，都是機緣巧合，短期目標就是把醫師、學生等身份做好。

「走上這條路，是我人生的奇幻旅程。」尹立表示，今天結束後，會好好整理心情、往下一階段走。尹立表示，原本就好好的在學校教書，因為對某些事情的看法與堅持，才走向罷韓這一步。媒體問及是否考慮從政，尹立表示不對自己人生多做揣測，一切順其自然。

罷免投票結束後，李佾潔強調自己將回歸醫師本職，會回到病人身邊，已經有很多病人在等他。李佾潔認為，這段時間以來，4人的生活都改變很多，大家都希望這樣的改變對高雄有正面的意義，應該都很值得。

(中時 )