美國總統川普4日再點名中概股，宣布將啟動加強審查程序，川普要求轄下金融市場工作小組在60天內遞交評估與建議報告。自瑞幸咖啡爆發財務造假事件，美方步步升高對上市中資企業監管動作，川普4日談話甚至對全球其他證券市場提出警告，意欲圍堵中概股。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日也發表聲明，警告投資者須提防中國企業在會計帳目造假，呼籲全球交易所仿效美國那斯達克在5月收緊上市規則，以阻止中資的帳目欺詐活動。

美國證券交易委員會（SEC）早於2018年底、中美貿易談判進入持久戰之際，就劍指在美國上市的中資公司，SEC強調中資企業一直存在重大訊息障礙，將施以更嚴格的訊息披露要求，以及施加更多的新股發行限制。

事實上，由於美國金融市場聚集專門投資科技產業相關的資金，過去中概股赴美上市，成功吸引了不少資金追捧，中概股亦因此聲名大噪。但受到中美貿易爭端擴大影響，過去一直沿用的審計及訊息披露機制，才被美方提出有整頓必要。

直至4月初瑞幸咖啡在美爆發醜聞後，包括SEC、那斯達克、美國聯邦退休基金委員會等均先後對中概股發出警告與採取限制行動。中國全國人大5月28日通過「港版國安法」決定草案後，川普隔日即宣布對中懲罰措施，包括加強監管在美上市中企，並將指示總統轄下的金融市場工作小組審視在美中概股的行為。

川普4日更進一步要求金融市場工作小組在60天內遞交評估與建議報告，說明美國行政部門可能採取的保護措施、對於未提供審計文件或不遵守美國證券法採取審查與強制行動，並建議SEC與其他聯邦機構應採取額外措施等。

根據統計，美股有247家中概股，其中164家在那斯達克上市。受到年初以來中美關係緊張影響，近日頻頻傳出網易、京東、拼多多等多家在美上市的中概股赴香港二次上市的消息。

分析人士認為，美方意圖影響各國股票交易所，使中企海外上市籌資遭遇更大阻力，金融爭執勢必讓中美經貿摩擦加劇，也會加速海外中概股回歸陸港市場。

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(中時電子報)