台股季線翻揚向上，此次空翻多的速度是創史上最快，僅花了62天，也創下三大驚奇，防疫概念股身價翻倍再翻倍、內資精準控盤、櫃買指數報酬率已轉正優於集中市場。康和證券投資總監廖繼弘認為，季線翻多下，台股6周與13周黃金交叉，歷史經驗行情尚有10～15％漲幅。

資深分析師杜金龍表示，季線及年線是台股重要兩條均線，季線是台股生命線，具有助漲助跌的威力。以今年3月6日為例，因新冠肺炎疫情在歐美擴散開來，拖累全球股市暴跌，台股季線開始下彎，挾帶著助跌力道強勁，指數跌至8,523點，所幸國安基金進場及全球救市的貨幣寬鬆奏效，僅短短62天季線空翻多，4日已成功翻揚，刷新2018年10月中美貿易戰開季線空翻，經歷73天的速度。

杜金龍說，台股此次成功V轉，高低點反彈79％，比歷史上兩次V轉反彈幅度72％還大。由於台股來到前波套牢區再加上指數漲多，資金開始轉向非電子股及前波漲幅落後的個股如台積電、大立光、台達電等布局。

季線能夠快速翻揚，其背後有三大驚奇當靠山，第一是新冠肺炎疫情推升防疫概念股今年身價翻倍再翻倍，恆大市值翻9倍、熱映翻7倍。第二為內資強力偏多並成功控盤台股。第三，櫃買指數5日達153.39點，今年報酬率優於仍處於負數的集中市場，櫃買市場領先集中市場翻多。

廖繼弘表示，4日台股6周正式與13周黃金交叉，將成功複製2019年1月及8月兩次6周、13周黃金交叉下行情走揚的成功經驗，建議投資人布局周KD及月KD鈍化強勢股及股價表現落後的補漲股；外資6月啟動回補台股，激勵大型權值股補漲趕進度，尤其台積電即將除息，外資回補的力道將更放大。

台新投顧副總黃文清表示，萬一壓力轉為支撐，月KD已黃金交叉，中長期轉多，台股已重返多頭，有機會挑戰前高12,197點。

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(中時電子報)