因新冠肺炎政府實施邊境管制，卻也導致寒假時返回家鄉的境外生無法返台完全學業，隨著畢業季來臨，許多境外生為此感到憂心忡忡，包括台大、成大、政大、交大、台科大、中山大學的碩博陸生一起發出共同訴求，希望早日入境。

他們指出，用全球疫情沒有緩解來搪塞，根本就說不通。全球各國的疫情狀況各不相同，且已經傳出臺灣教育部要以分批、疫情輕微的國家與學位生為優先考慮，而現在完全不讓入境，這種一刀切的做法，是罔顧基本人權與不專業的表現。境外生二萬六千人多人，其中包含陸生近九千人。而中國大陸的疫情已經完全得到控制，從五月中旬以來，中國大陸已經沒有境內病例，本土疫情已經結束，也即屬於疫情輕微地區。

他們表示，陸生裡面有不少即將畢業的學位生，現在無法返回口試，且臺灣的諸多大學不夠與時俱進，不愿採用視訊的方式來口試，多重困難之下，已經嚴重影響到畢業生的人生安排。而不少理工科的同學，因為無法返校，實驗室空置，實驗被迫暫停已近半年，學業已經嚴重耽擱。還有不少人面臨證件到期，卻無法辦理延期的問題。從大學層面而言，疫情輕微地區的境外生不能返回，影響各個大學的未來招生與國際排名，也讓人質疑行政部門的專業性，是不是只要全球疫情不停止，所有事情做不能做？正常通航往來都要暫停？

他們也表示，況且境外生返回要接受核酸檢測與隔離，並且多所國立大學已經表示有足夠的隔離房間與床位，現有的措施足夠臺灣防控疫情，那麼，為何不能確定分批返回的時間？他們理解防疫的需要，但他們在家上網課，一個學期以來，教堂品質已經無法保證，又不讓疫情輕微地區的返回，學業與工作嚴重耽擱，希望能儘快確定分批返回的時間。不搞一刀切，不同情況不同處理，這正是在特殊時期，展現臺灣精神與臺灣價值的最佳方式。而罔顧保障基本權益，此時的行動與嘴上宣揚的價值觀背道而馳，只會讓世人失望。

(中時 )