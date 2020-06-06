今（6日）晨大火，燒毀紙風車與綠光劇團位於八里的布景工廠。（李欣恬攝）

今晨大火，讓綠光劇團道具布景付之一炬，對於未來，綠光劇團團長羅北安表示，劇團撐不下去也得往前走，「我們不會哭，我們這個團隊，經歷太多事，沒有生命危險，一切都可以重來。」

羅北安表示，未來會繼續把布景工廠蓋回來，今年的演出，也會想辦法繼續下去，「《人間條件6》會如期演出，這關乎承諾，如果我們撐不下去，幕前幕後工作人員，就少了很多演出機會。」

羅北安表示，劇場工作環環相扣，不能說停就停，「背後牽涉到很多演員、技術人員的家庭生計，不是說：好累喔！就能收起來的事情。」此外，另一個承諾，就是紙風車368兒童藝術下鄉工程，羅北安表示，「這是給孩子的承諾，也會想辦法繼續，想辦法走完。」

關於下半年即將登場的《人間條件6》，才剛做好的布景已全數燒毀，羅北安表示，會另外想辦法把布景做回來，「但是《人間條件6》一定會如期演出。」

羅北安說，他凌晨被兒子搖醒，得知布景工廠發生大火的事，很擔心，「我第一時間問，人有沒有事？嚴不嚴重？所幸同事沒有大礙，我鬆了一口氣，我不會哭，我們這個團隊，經歷太多事，沒有生命危險，一切都可以重來。」

(中時 )