台大畢業典禮現場。(李侑珊攝)

台大畢業典禮現場。(李侑珊攝)

台大今日舉行畢業典禮，邀請化學系1974年畢業系友楊台瑩致詞。楊台瑩現任美國吉利德製藥公司執行副總裁，掌管公司藥品開發生產部，談到本次新冠疫情，她強調最跨達成任務的捷徑就是信任，在美帶領跨國團隊，日以繼夜研發瑞德西韋，以減低COVID-19病毒對生命和社會的威脅，為全球疫情控制盡力。

楊台瑩1974年自台大化學系畢業後，後赴美取得南加州大學有機化學博士。現任美國吉利德製藥公司執行副總裁、掌管公司藥品開發生產部，其管理之項目涵蓋所有藥品生產事宜。近期最廣為人知的是她主導研發製造的一款針對治療依波拉病毒的藥品－「瑞德西韋」 (Remdesivir)，對於治療新型冠狀病毒得到有益臨床數據、為全球疫情帶來轉機的希望。

楊台瑩人在美國，今日在畢業典禮致詞，則是以網路影片方式呈現。

楊台瑩表示，在全球新冠肺炎疫情難以控制的期間，台灣的表現脫穎而出，給了我國2400百萬的居民和持續入境的旅客，超高效的防護與安全保障。這個成功不是偶然的，那是多年的準備，奠定在臺灣醫護的專業和服務精神，公共衛生政策的明確，行政體系有效的執行，以及全民的信心與毅力上。跟臺灣所有的人民一樣，我深深以台灣爲榮。

楊台瑩對台大應屆畢業學弟妹提到：「在你們未來的社會和職業旅程中，也將會面對各種考驗，需要你投入，解決困境，或開創新機的機會。我羡慕你們有著無限的前景，正等著你們大展身手。」

在美國從事藥品研發工作，帶領的是跨國團隊，她特別提到，「今天，面對全球疫情，我這個團隊裏，負責研發和製造的各個部門，爲了瑞德西韋，又提起高昂的團隊精神，用專業能力，日以繼夜，全力以赴，來減低COVID-19對生命和社會的威脅，為全球疫情控制，盡力。」

楊台瑩也說，「帶領團隊，應以誠，信爲本」。曾聼過，最快達成任務的捷徑就是信任。這真是有道理。不必揣測，疑惑，直接交流，采取多方意見，達成任務又快又好。不論是與主管，同仁或下屬，信任是建立于彼此認知，爲人的正直，彼此尊敬，意圖清楚，又有相關的能力和業績。「信任是要下功夫的，要贏得，也要給予。」

她並期盼台大學弟妹，走進社會後，要懂得接觸多方人士，交新朋友，加入不同機構，便能駕馭對於信任的判斷。

(旺報 )