美國勞工部5日公布的最新非農業部門就業報告顯示，美國5月失業率跌至13.3％、就業人口新增250萬，表現出乎市場意料之外的好，顯示新冠肺炎疫情造成的經濟放緩已經觸底，勞動市場顯現復甦跡象。

受此消息激勵，美股周五（5日）盤中大漲。道瓊工業指數一開盤大漲2.8％或736.28點，來到27,018.1點，標普500與那斯達克指數也分別上漲2.2％與1.6％。台積電ADR也持續大漲3.24％，突破56美元。

勞工部數據顯示，5月失業率從4月的14.7％降至13.3％，優於市場預估的升至19％。5月經季調後非農就業人口新增250.9萬，遠優於上個月的裁減2,068.7萬，亦勝過分析師預期的減少800萬。

美國上個月就業人口暴增的產業，包括餐飲業、營建與零售、教育與醫療保健業。相反地，政府公部門就業人口卻持續銳減。

5月勞動參與率較上月增加0.6個百分點至60.8％，優於市場預期的60.1％。儘管美國勞動參與率止跌回升，但仍遠低於經濟衰退前的水準。

美國勞工5月平均工時為34.7小時，高於市場預期的34.3小時與上個月的34.2小時。上個月平均時薪為29.75美元，較上月減少1％、年增6.7％，不如分析師預估的月增1％、年增8.5％。

為了防堵疫情擴散，美國自3月中實施封鎖措施，導致勞動市場備受打擊，但隨著5月中逐步重啟經濟活動、企業重新開門做生意，勞動市場就業狀況顯著改善。

此外，消費者信心逐漸恢復、製造業與服務業產能趨於穩定，儘管仍維持在低水平，但從整體來看，經濟最糟時期或許已經過去。

公民金融集團（Citizens Bank）全球市場主管貝迪基安（Tony Bedikian）表示：「今日非農數據優於預期，這證明：除非爆發第二波疫情，否則美國整體經濟應該已走出谷底。」

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(中時電子報)