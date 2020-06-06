巫靜婷／苗栗報導

1名26歲劉姓男子於昨日(5)下午2點半騎乘大型重機，由北往南行經台3線130公里大湖路段，衝撞一旁小巷竄出的45歲黃姓女騎士，正巧大湖派出所員警在距離現場不到200公尺處巡邏，20秒之內就趕赴現場處理，肇事的劉男、黃女生命徵象穩定，送醫後暫無大礙，肇事責任有待一步釐清。

昨日(5)下午2點多，新竹劉姓男子騎乘大型重機準備到台中訪視工地，由北往南行經台3線130公里處，與一旁小巷竄出、準備回家的黃姓女機車騎士相撞，雙雙掛彩，劉男因左手骨折痛得呆坐在路中央，而黃女則因頭部擦傷、肋骨斷裂，滿臉鮮血在安全島上待援，警消火速趕抵現場，將2人送醫治療。

事發路口設有閃燈號誌，警方初步研判，劉男行經閃黃號誌路段未減速慢行；黃女行經閃紅號誌路段也未暫停禮讓，2人依規定酒測都沒有酒駕，詳細事故原因還有待進一步釐清。

(中時 )