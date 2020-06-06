今天是罷韓投票日，許多網友關心投票狀況，紛紛在網路分享罷韓現場情形。

有網友在批踢踢高雄版分享現況，截至早上十點為止，許多網友觀察現場，紛紛表示，「八點多進去投～前面沒半個人～走出投票所就看到排了！十個左右～人流都是一波一波的」、「投完了」。

網友留言。（摘自批踢踢高雄版網頁）

但有韓粉看到陳菊去投票的直播畫面，覺得現場記者比人潮還多。不少韓粉也更關心韓國瑜今日的行程。事實上韓國瑜今早行程滿檔，分別前往美濃與旗山視察。

(中時電子報)