高雄市長韓國瑜罷免案於今（6日）上午8時開始投票，若同意票數超過57萬4996，則韓國瑜將會遭到罷免。高巿府警察局在市內每個投票所都有設置警力，不過卻有民進黨議員宣稱，不只一個投票所遭人監視，已報警處理。

（圖／臉書）

高巿府警察局長李永癸5日在巿議會備詢表示，每個投票所沿習以往，1個警力、1個民力，動員至少8723名警、民力，本來向中央申請15個分隊600人，警政署也調派1400人支援，總計會有上萬名警、民力投入投開票所維安，做最嚴密部署。

（圖／臉書）

民進黨議員林智鴻表示，今日一早在鳳山大東國小的投票所外，發現有人早早就開始監視，他立刻報警並趕到現場。他表示，在鳳山區文福里的1299開票所，也發現有人監視，「我剛到大東國小外請警方一定要協助全力排除後，我現在前往1299投開票所了解狀況，並協助排除監視投票的人。」

（圖／公民割草行動臉書）

另外，有網友在「公民割草行動」臉書粉絲頁貼圖表示，疑似有韓粉在第1378號投票所違法監視錄影，但網友提供的照片中並未看到攝影器材，也沒有看到任何違法情事及明顯持有支持韓國瑜標語等物的特定人士。

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(中時電子報)