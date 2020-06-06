對於今天罷韓投票結果，趙天麟表示非常樂觀。（林雅惠攝）

趙天麟跟著母親、妻子及三名小孩全家6口，於苓雅國中投票結束後離開。（林雅惠攝）

罷韓投票日6日登場，民進黨高雄市黨部主委趙天麟上午9時一家三大、三小，一同進入苓雅國中投開票所進行罷韓投票，趙天麟強調，台灣擁有完整民主，因此帶著家中小孩一起來體驗民主盛會，給他們很好的機會教育，對於罷韓投票結果，他表示非常樂觀。

趙天麟跟著母親、妻子及三名小孩全家6口，於苓雅國中1年7班進行投票，趙天麟表示，今天是高雄的民主盛會，因為他們曾經在立法院提案，6歲以下小孩，經三讀通過，可以進入投開票所，因此今天也是滿周歲的小兒子諾諾在修法後，首次進入投票所。

對於今天罷韓投票結果，趙天麟表示非常樂觀，他指出，民進黨高雄市黨部有籌組緊急應變中心，今早7點就開始運作，8點投票開始，中心就接獲諸多反應，指國民黨籍里長在投開票所30公尺內直接監人，也有若干不明人士，在30公尺附近拿手機拍，中心也立即報警處理。

趙天麟說，他建議警方及選監人員，在處理此事已多次警告及宣示，仍然破壞民主精神及破壞秘密投票的意義，一定要徹底行使公權力排除，市黨部也會隨即公布，到底是哪些里及哪些投開票所有這樣的情況，請大家能夠安心投票。

(中時 )