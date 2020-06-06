看來拓荒者明星後衛利拉德的喊話，確實達到一定效果！最近積極投入波特蘭反種族歧視遊行的利拉德，曾放話假如不修改今年季後賽制度，他可能選擇罷賽抗議，《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日爆料，聯盟把利拉德的話聽進去了！

利拉德在5月下旬接受《Yahoo Sports》專訪時表示，「假如我們回歸，卻沒機會闖進季後賽的話，我仍會努力訓練，跟球隊待在一起，但在比賽期間，我會坐在板凳席上！」代表假如拓荒者毫無晉級希望，他寧願選擇自己罷賽當作抗議。

結果利拉德的這番話，確實帶給NBA總裁席爾佛不小影響，查拉尼亞透露，「聯盟和席爾佛都非常重視利拉德之前的言論，這番話確實帶給聯盟不少壓力，所以不管用任何方式復賽，都要讓那些第8名以後球隊，仍有機會闖進季後賽。」

最新公布的復賽計畫，東、西區都將舉辦第8種子資格賽，假如第9種子戰績落後第8種子超過4場，第8種子自動晉級，如果第9種子落後第8種子4場或4場以下，兩隊將進行資格賽，第8種子面臨雙敗淘汰制，第9種子單敗淘汰制。

(中時 )