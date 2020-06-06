朱姓竊嫌撬車廂失風，竟嗆聲車主：「道歉了還想怎樣！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

朱姓竊嫌5日深夜趁四下無人撬開路旁機車的置物箱，偷取裡頭的護目鏡，卻正好被車主撞見、逮個正著，警方到場朱男還不肯認錯，還嗆聲：「我已經跟道歉了還想怎樣！」警方當場告知竊盜是公訴罪，朱男才驚覺事情大條，乖乖跟著回派出所，警方依竊盜罪嫌送辦。

45歲朱姓男子是竊盜慣犯，5日深夜22時行經行經桃園區新民街時，趁四下無人，撬開路旁停放的機車，竊走置物箱內的物品，正好被車主撞見，雙方發生爭吵，車主連忙把朱男留下、報警。

桃園警察分局景福派出所副所長張峰翊及警員林怡菁立即趕到現場，發現朱男與機車車主爭執不休，員警盤查，果真在朱男口袋起出黃色護目鏡，車主當場指認是自己的，朱男竟大言不慚地說：「我已經跟你道歉了！」大聲堅持對方不原諒他也沒辦法。

「不對就是不對講這麼多幹嘛！」張峰翊當場制止，強調竊盜是公訴罪，全都要被送辦，朱男才軟化，乖乖被帶回派出所內，警方也依現行犯逮捕，以竊盜罪嫌移請偵辦。

(中時 )