鐵路警察李承翰去年為保護火車上乘客安全，慘遭鄭姓嫌犯持刀刺死，不料鄭嫌一審被法官認定罹患思覺失調症判無罪，李父李增文聽到判決，鬱鬱寡歡，連胃出血宿疾也遲遲不願就醫，不幸於昨天含恨驟逝。李母張秀珍1年內痛失子與夫，傷心欲絕，昨天對總統府秘書長蘇嘉全泣訴：「別再讓假裝症狀的人掛免死牌」。

鐵路警察李承翰的父親，因長期鬱鬱寡歡，加上長期胃疾，昨天傍晚還來不及等到兒子上訴判決，就因大量胃出血不幸過世。(中時資料庫)

李承翰的阿嬤（拄拐杖者）在兒子的靈堂前痛哭失聲，哀嚎「我的心肝囝仔」。（廖素慧攝）

據了解，李父生前聽到1審判決鄭嫌無罪，曾直言「把人刺死了，就說他有病，誰可以接受？」。一審判決後，李父因獨子離世憂鬱，4日上午出現血便，被送到聖馬爾定醫院就醫，沒想到照了胃鏡發現「全部都是血」，甚至不斷吐血，血壓急降，家屬放棄急救，傍晚含恨而終。

據「自由時報」報導，蘇嘉全昨天代表總統蔡英文到李家慰問，並對李母說聲「節哀」，強調後續司法的問題，法官會做非常公平的審理，希望李母可以安心，李母則難過表示，希望總統「不要讓假裝什麼症狀的人掛免死牌」，蘇嘉全當面承諾，會將意見帶回告知總統。

(中時電子報)