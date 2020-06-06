1名60歲醫院保全下班後酒後騎車，卻因闖紅燈而被警察攔檢。保全心虛趁員警不注意時想烙跑，不料油門催促過猛，機車前端龍頭整個往上騰空，只剩單輪著地支撐，還不忘對警大嗆，我可是你們的前輩耶!所幸立即被警方逮捕，全案因公共危險罪判定2個月有期徒刑。

此名保全在警察工作退休後，因不堪寂寞到醫院應徵保全長達8年之久。某天他到菜市場的小吃攤與朋友小酌幾杯，結束騎乘返家時闖紅燈，招來警察關切並攔劫問話。保全在員警開單時企圖逃跑，趁機將油門猛催導致機車龍頭往上騰空，只有後輪停留在地，然而事後仍是被警方逮捕歸案，他大聲斥責警察為何抓他，他還是執勤警察的學長。

逮捕歸案後，經由警方驗測酒精濃度高達0.67毫克。保全在被帶到警局偵訊後，倚老賣老架式說出歪理，表示自己退休前當警察時，即便發現逃跑民眾也會尊重他們的權益。更令人傻言的是，此名保全還提出，民眾遇烙跑是不犯法的，這是他們的權益，警方認為保全可能是酒精影響思緒狀況，待清醒過後即移送法辦。

法院審理時認為，保全為初次犯案也主動承認罪行，有鑑於追捕過程並沒有帶給員警致命傷害，且警方也未提出傷害告訴，考量為昔日的人民保母，依據保全現今的身分地位財力，全案判定公共危險罪2個月有期徒刑並拘役30天。

(中時電子報)