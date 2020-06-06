疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將在明（7）日宣布防疫「大解封」，但悶了許久的民眾等不及中央宣布，紛紛相約出遊，宜蘭縣知名景點五峰旗風景區及清水地熱公園等旅遊熱點今（6）日再度湧入大批人潮，因中央尚未宣布「解封」，縣府也只得陸續啟動防疫管制措施，同時呼籲及引導遊客轉往像是梅花湖、龍潭湖等其他的風景區旅遊。

宣布解封在即加上好天氣，宜蘭縣部分知名風景區遊客再度爆量，五峰旗風景區以及近來突然竄紅、緊鄰的「抹茶山」景點，今（6）日上午再度湧入大批人潮，即使明天中央就要宣布解封，但宜蘭縣政府仍嚴守防疫管制措施，在上午9點40分宣布啟動停車場限停50％以及入園遊客的流量管制。

除了五峰旗風景區，清水地熱公園也是湧入一波波的遊客，縣府工旅處表示，清水地熱公園預估將在中午11點啟動防疫管制措施。

工旅處副處長池騰聯表示，五峰旗、清水地熱公園遊客爆量，但縣內其他的風景區及景點遊客人數並不多，呼籲大家不妨轉往其他的風景區旅遊，不用在大太陽底下排隊等候，即可輕鬆地享受宜蘭好山好水、絕佳的旅遊品質。

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(中時 )