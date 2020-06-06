娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！歐陽娜娜演奏會肩帶滑落，紅色禮服竟變「爆乳裝」。劉愷威掰了楊冪後，爆摟小19歲校花女星慶生。49歲蘇慧倫素顏曝光！對鏡自拍洩真面目。清純女偶像新婚不到2年家中床戰小王 母崩潰下跪綠帽夫。中時電子報娛樂為您追下去。

歐陽娜娜近年積極在大陸演藝圈發展，知名度水漲船高，此外拉得一手好琴的她，也獲邀參與不少演奏會演出，不過日前演奏到一半時，肩帶竟突然滑落，照片也在網路瘋傳，也讓網友驚呼看不出來身材這麼有料。

港星劉愷威2018年與大陸人氣女星楊冪斷了5年婚姻，恢復單身的兩人感情動態備受矚目，楊冪屢被傳與小2歲的魏大勛熱戀，而劉愷威則被爆與小19歲的校花女星陳都靈假戲真做，陸網還瘋傳兩人在片場慶生照，對此，陳都靈也火速發聲了。

「玉女掌門人」蘇慧倫日前推出新專輯《面面》，清新氣息和好歌喉不減當年，她近日PO出一張運動後的自拍照，即便沒上妝膚況依舊很好，讓網友驚艷不已。

娛樂8點半》日本女星矢口真里在15歲那一年加入偶像女團「早安少女組。」，不久後隨即以一首百萬暢銷單曲《LOVE MACHINE》爆紅全日本，奠定其國民女團地位。身為團中當紅成員的她，即便違反禁愛令，自請退團，人氣依舊不墜，任誰也想不到，她最後竟會因為慘遭老公中村賢二抓姦在床，甜美人妻形象徹底崩壞，成為人人喊罵的過氣女星。

(中時電子報)