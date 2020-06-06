許多人都知道抽菸有害身體健康，腦神經內科醫師林志豪分享，苦勸中風患者戒菸，但患者不聽勸，最後兩手都不能動，失能多年才離世，並點出，抽煙恐引發的不同病症，特別是頭痛、中風和失智。
林志豪醫師分享，一位阿伯因中風來看診，那一次的發病，導致阿伯的右手不能動，因此特別建議他「戒菸」，因為抽菸是造成中風的危險因子之一，但阿伯卻生氣回應，「抽菸是我人生唯一的樂趣，要我戒菸等於是要了我的命」因此這菸當然就沒有戒成功。
林志豪醫師指出，後來阿伯再次因中風來就診，而這次他的左手也不能動了，兩隻手都不能動後，阿伯再也沒法抽菸，但腦中風可怕的是，他沒有立即死去，而是失能臥床多年，最後在安養院離世。
林志豪醫師指表示，「抽菸」恐引發不同病症，頭痛抽菸會讓降低血液循環效率、影響腦神經健康；中風抽菸易導致脂質代謝異常，讓血液更濃稠、血管發炎或硬化；失智抽菸則會讓身體、血管處於慢性發炎狀態，且根據WHO聲明指出，抽菸者患失智症的風險較沒抽者高出四成五！
文章來源：林志豪醫師
【本文、圖獲林志豪醫師授權，非請勿轉載】
(中時電子報)
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