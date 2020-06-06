出征川普！拜登正式獲得民主黨提名總統候選人 10:472020/06/06 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國前副總統、民主黨參選人的拜登於5日正式獲得民主黨提名為總統參選人，將於11月的總統大選與現任總統川普角逐總統職位。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美聯社報導，美國前副總統、民主黨參選人的拜登於5日正式獲得民主黨提名為總統參選人，將於11月的總統大選與現任總統川普角逐總統職位。報導指出，拜登勢必以疫情、經濟問題以及當前的示威動盪，作為打擊川普的競選主軸。 文章來源：Biden formally clinches Democratic presidential nomination (中時電子報) #拜登 #川普 #民主黨 #提名 #民調 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普躲碉堡 PO文嗆示威群眾 04:102020/06/02 國際大事 川普教堂前作秀 動搖基督徒選票 14:142020/06/03 國際 川普推特謝自己 杜魯道看不下去 04:102020/06/04 國際大事 社論／即將吹破的外交牛皮 04:102020/06/04 時論廣場 縮手！是否要動軍隊平示威 川普又開髮夾彎了 10:292020/06/04 國際 美前後任防長 反川普出兵平亂 04:102020/06/05 國際大事 川普比擬邱吉爾 白宮瞎扯挨轟 04:102020/06/05 國際大事 川普飯店 成抗議目標 04:102020/06/05 國際大事 只有川普能救川普 04:102020/06/05 時論廣場 川普選情告急！搖擺州民調輸拜登 國內網友超關注 08:172020/06/06 政治 國際熱門新聞 挺血腥推倒老人2成員 紐約57應變組警員全辭 - 國際 出征川普！拜登正式獲得民主黨提名總統候選人 - 時事 誰散播「病毒是陸生化武器」謠言？研究：與這些團體掛勾 - 國際 川普震怒！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 - 國際 不甩陸反對 捷克參院議長即將宣布訪台 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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