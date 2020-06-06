據美聯社報導，美國前副總統、民主黨參選人的拜登於5日正式獲得民主黨提名為總統參選人，將於11月的總統大選與現任總統川普角逐總統職位。報導指出，拜登勢必以疫情、經濟問題以及當前的示威動盪，作為打擊川普的競選主軸。

(中時電子報)