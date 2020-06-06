殉職鐵路警察李承翰父親日前因胃出血去世，引起社會廣大討論，家人透露他胃出血未積極治療，加上殺死兒子的凶手被判無罪，得不到正義而失志，前天不幸以67歲辭世。胸腔重症醫師蘇一峰說，其實消化道出血大多可痊癒，除非是因精神重大創傷延後就醫治療。

蘇一峰昨在臉書上表示，胃潰瘍出血常是人在巨大壓力下的身體反應，而過去也發現加護病房的病人因為承受巨大的壓力，其中超過一半的加護病房病人都會併發消化道胃出血的現象。

台灣本土研究曾發現，憂鬱症會增加2到3倍消化潰瘍的發生風險。蘇一峰指出，人的心理狀況真的會影響身體狀況，在長期的巨大壓力之下，可能會導致皮質醇、腎上腺素(俗稱壓力賀爾蒙)的分泌增加，導致胃酸分泌增加、胃黏膜分泌減少、臟器血流減少，如果加上因為憂鬱而食不下嚥，最後就可能造成消化潰瘍的產生。

根據統計，台灣107年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)(2)心臟疾病(3)肺炎(4)腦血管疾病(5)糖尿病(6)事故傷害(7)慢性下呼吸道疾病(8)高血壓性疾病(9)腎炎、腎病症候群及腎病變(10)慢性肝病及肝硬化。

蘇一峰說，從數字來看，消化道出血並不在十大死因之內，因為目前在台灣完善的醫療狀況下，只要好好即早就醫治療，並不容易因為胃潰瘍出血而死亡。他最後點出關鍵，消化潰瘍只要即早就醫大部分可以痊癒，除非是因為精神重大創傷延後就醫治療。

(中時電子報)