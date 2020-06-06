陳時中受訪時說，很多朋友勸他別走雲梯，但今天來覺得還好、不緊張。（張毓翎攝）

陳時中一行人在太平雲梯旁品茗。（張毓翎攝）

陳時中熱情地向民眾打招呼。（張毓翎攝）

衛福部長陳時中嘉義行最後一個行程，6日上午他在縣長翁章梁、立委陳明文、吳玉琴等人陪同下，抵達梅山鄉太平村，一行人先是到太平雲梯，登梯前發生插曲，1名涉違反醫師法的簡姓男子突然衝出來陳情。所幸，陳時中出遊興致未受影響，熱情地向民眾打招呼。

陳時中一早抵達，接受太平國小學生獻上蘭花桂冠。由於太平雲梯中間段步道有簍空設計，日前陳時中受訪提到，自己有懼高症，他受訪時說，很多朋友勸他別走雲梯，但今天來覺得還好、不緊張，山上空氣特別好，能見度高，看到雲嘉平原美景，心情非常好。

但陳時中登梯前，發生一段小插曲，1名涉違反醫師法的簡姓男子突然衝出來陳情，簡男說，「他畢業於菲律賓醫學院，因沒有證照執醫而被判刑，請部長協助解決」，說完正要下跪時，被警方攔阻，架離現場。

所幸，陳時中相當鎮定，繼續接下來的行程，沿途中，陳時中展現親和力，對於民眾要求簽名是來者不拒，熱情地向民眾打招呼。他說，嘉義人情味濃厚、物產豐富、景色優美，昨天參觀故宮南院，覺得是個約會的好去處，下次會想帶太太逛逛。

隨後，陳時中一行人到太平老街，沿路上，太平村長嚴清雅細數老街歷史人文，陳時中也專心聆講。最後三元宮的參拜行程結束，陳時中在民眾高喊「阿中部長謝謝你」聲中劃下句點。

(中時 )