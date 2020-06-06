台中市府主計處公布5月消費者物價指數為101.81，與上月持平，主計處指出，主因部分食品、生活用品價漲，母親節禮金或禮品增加，以及原油產量減少、新冠肺炎疫情趨緩，帶動油價上漲及國內旅遊團費價漲；但部分食品、家具價跌，各國維持停飛政策，國際機票價跌，夏季服飾優惠增加，旅館住宿費持續降價促銷，抵銷漲幅。

主計處表示，5月消費者物價指數與上月持平，主因水果、肉類、蔬菜、非酒精性飲料及材料、藥品及保健食品、房屋租金、美容及衛生用品價漲，家事服務費加計母親節禮金或禮品，原油產量減少及新冠肺炎疫情趨緩，帶動油價上漲，國內疫情趨緩旅遊需求增加，故國內旅遊團費價漲。

不過，蛋類、水產品、加工蔬菜、酒類、天然瓦斯、家具、家庭耐久設備、理容服務費與檳榔價跌，各國維持停飛政策，國際機票價跌，夏季服飾優惠增加，旅館住宿費受新冠肺炎疫情影響持續降價促銷，抵銷漲幅。

主計處分析7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類下跌8.48％，主因油料費反映國際油價因疫劇跌以及通訊費價跌，分別下跌35.30％及4.44％所致；教養娛樂類下跌3.07％，主因旅館住宿費及國內旅遊團費受疫情影響而價跌，分別下跌22.30％與20.44％所致。

衣著類上漲1.87％，主因成衣及鞋類價格優惠幅度減少，分別上漲1.24％與4.22％所致；雜項類上漲0.94％，主因金飾及珠寶反映國際金價，上漲13.90％所致；醫藥保健類上漲0.89％，主因醫療費用上漲1.38％所致。

5月營造工程物價指數較上月上漲0.17％，其中材料類指數上漲0.24％，主因係鋼筋及預拌混凝土價漲，以致金屬製品類與水泥及其製品類分別上漲0.78％及0.53％；而勞務類指數上漲0.03％，主因機具設備租金類上漲0.09％所致。

(中時 )