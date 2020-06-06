端午節連假將至，相傳端午的午時水有開運除穢的功用，每年一瓶難求的大甲鐵砧山劍井限量午時水紀念瓶，今年活動大躍進，除端午（25日）活動當天現場排隊300個名額領取外，6/16上午8時將首度開放網路預約報名100名，讓民眾享有免排隊快速領的服務。

民眾不僅可領到限量午時水紀念瓶，還能體驗立蛋、觀賞劍井傳奇故事為題材的劇場與音樂饗宴，享受濃厚的端午節慶佳節氣息，為了讓更多民眾感受到劍井的獨特魅力，今年更首度精心規劃兩波線上推廣活動，參加還有機會抽中限量午時水紀念瓶！

台中市觀旅局長林筱淇表示，隨著國內疫情持續穩定，中市府全力振興觀光旅遊，配合中央流行疫情指揮中心發布的相關規定下，當天現場活動透過體溫量測、酒精消毒手部、佩戴口罩、維持社交距離，做好相關防疫措施營造安全休閒場域，歡迎民眾連假安心出遊，來大甲鐵砧山感受端午節慶歡樂氣氛。

林筱淇進一步表示，鐵砧山不僅是充滿歷史與人文風情的熱門景點，其實也是一座小百岳。位於劍井旁的登山步道去年底整修完成煥然一新，不想在連假人擠人的民眾，不妨利用連假前後假日安排兩天一夜海線輕旅行，上山休閒踏青後，還可到附近的蔣公路美食商圈品嚐小鎮美食、大安濱海樂園踏浪與玩沙，晚上可入住通過台中市「安心旅宿」認證的特色旅宿，目前多家旅宿都有推出住宿優惠。

第二天行程建議安排至親子休閒的三寶、布英熊文化館享受親子間的歡樂時光後，還可到外埔忘憂谷騎騁自行車紓解身心靈壓力，回程還能帶上伴手禮芋頭酥、手工餅乾，感受臺中海線的慢活步調。

風管所提醒民眾，此次活動也透過「大玩台中臉書粉專」舉行線上推廣活動，活動當天(25)日進行「觀賞直播並分享及留言」與參與6/13至6/28的「踩點拍照活動」，就有機會獲得每年一瓶難求的限量午時水紀念瓶！

(工商 )