石油輸出國組織及其盟國（OPEC +）將於開會商討延長減產，加上美國非農就業人數意外增加，經濟復甦可期，帶動國際油價周五暴漲超過5%，累計本周噴漲逾11%，來到39.55美元，逼近4字頭，創下3個月來新高。

華爾街日報報導，OPEC+將於周六（6日）進行視訊會議，兩大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯打算將5、6月每日減產970萬桶的協議延長至7月底，但若未達成共識，OPEC+將於7月至12月每日減產降至770萬桶。

能源市場分析師 Marshall Steeves表示，即使沙俄達成延長1個月的減產協議，如果原油市場供需無法達成平衡，或者價格復甦不如預期，8月不排除再延長，未來可能成為每月一次檢討減產過程。

此外，美國周五非農就業報告優於外界預期，5月新增就業人數攀升至250萬人，失業率也從4月14.7% 降至13.3%，市場預期經濟復甦腳步將加快，激勵買盤瘋狂搶進，道瓊指數暴衝829.16 點（或3.15%），收在27110點。

分析師認為，美國就業市場報告令人喜出望外，而且油價也持續反彈，經濟正在復甦中，可望大幅提振原油消費信心。

周五紐約7月期油暴漲5.72%、收報每桶39.55美元，本周累計大漲11.4%；布蘭特8月期油大漲5.78%、收報每桶42.3美元，本周總計上漲11.8%。

(中時電子報)