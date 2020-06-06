紙風車劇團於新北市八里區的工作室6日凌晨1時許發生火災，消防局獲報到場後，2間工廠全面燃燒，火勢於凌晨3時18分撲滅，初步了解現場1名工廠經理逃生時四肢2度9％燙傷，已送醫救治，詳細起火原因，有待進一步釐清。紙風車劇團團長任建誠表示，會努力復原道具、佈景，讓演出如期舉行。

消防局獲報後，派遣2大隊、1中隊、10分隊前往搶救，也派出2台消防機器人協助救火。消防局表示，此次是消防機器人第2次出動任務，第1次在本月協助樹林回收場的火警。

紙風車劇團團長任建誠說，現在的心情非常沮喪、傷心，但是很清楚沒有時間緬懷過去，目前原規劃端午連假後，紙風車劇團預計出演一系列公益下鄉的表演，以及由吳念真導演規劃預定8月在國家劇院巡迴演出的「綠光劇團人間條件6─未來的主人翁」，既然已經和觀眾約定好會表演，劇團會積極聯繫廠商，趕工製作被燒掉的道具、佈景，努力讓演出如期舉行。

(中時 )