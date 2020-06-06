高雄市長韓國瑜上午視察美濃木瓜農損，指示全力協助後續的補助作業。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市長韓國瑜6日上午和農業局長吳芳銘等人前往美濃視察木瓜農損狀況，隨後第二站抵達旗山糖廠社區，視察高雄農產直賣所，了解當地農村旅遊經濟復甦狀況，由於今天是罷韓投票日，對於投票結果，他表示完全尊重。

木瓜農向韓市長表示，高雄日前幾天豪雨後，木瓜園在烈日照射下產生大量農損，有的農民損失超過8、9成，期盼高雄市政府能幫忙，對損失慘重的農友進行個別補助。

韓國瑜臉色沈重表示，農民朋友一整年的辛苦毀於一旦，看了相當傷心，他要農友報災損時千萬別客氣，也指示農業局和區長要儘速幫忙統計相關數據。

吳芳銘當場向韓國瑜報告，農業局已經和教育局整合，接下來會將新鮮的截切木瓜送進高雄市校園營養午餐，不但可增加農友收入，也能讓高雄學子吃到新鮮的在地農產。

韓市長第二站到旗山糖廠社區視察當地的農特產品與社區製作的特色手工藝品，看到居民將空罐頭重新利用，製成手工藝品，市長忍不住大讚居民創意。社區理事長也當場向韓市長大力肯定農業局作為，感性喊話「沒有高雄市政府就沒有今天的直賣所！」。

另外，韓市長也關心園區的經濟發展是否受到新冠疫情衝擊，理事長表示，今年的遊園人次確實受到不小影響，目前為止報名來體驗的梯次已經排到8月，期盼在市府的努力下，能在疫情稍緩後讓當地旅遊經濟重新復甦。

(中時 )