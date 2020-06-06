先前謠傳籃網明星前鋒杜蘭特考慮在本季重新開打後宣告傷癒復出，如今可以正式結束了！因為杜蘭特6日接受《The Undefeated》訪問表示，「我的賽季結束了，我完全沒打算出賽！去年我就決定等到下季復出，壓根沒有本季要打的計畫。」

「對我而言，等待是最好的選擇，」杜蘭特說，「我不認為自己可以馬上準備好參加8月復賽那種強度，我可以擁有更多時間，為了下季和剩餘生涯做好準備。」目前他還沒決定是否前往奧蘭多替隊友助威，還是繼續留在洛杉磯復健調養。

不過提起先前宣告確診新冠肺炎，杜蘭特心有餘悸表示，「我很震驚，然後很好奇，我想知道它意味什麼？這個病毒是怎麼回事？我開始得到更多相關訊息，那樣讓我逐漸冷靜下來，我只是很好奇自己在面對什麼，以及該如何戰勝它。」

至於新冠肺炎引發全球與美國的嚴重疫情，杜蘭特說：「這太讓人困惑，也太突然了，很難解釋事情發生這麼快，以及我們不得不居家隔離，它讓我們開始調整，你會看到體育比賽用不同方式回歸，他們必須封閉環境，看台上面也沒觀眾。」

目前除了杜蘭特確定本季不再出賽，籃網另一名球星厄文是否參加復賽仍不明朗，厄文可能隨隊前往奧蘭多，但應該不太可能出賽。

(中時 )